Более 2,5 тонны макулатуры собрали на экологической акции в Истре

В городском округе в рамках Всероссийской акции «БумБатл» школьники собрали более 2,5 тонны макулатуры. Она проходила с 21 октября по 15 ноября.

Акция «БумБатл» направлена на обучение школьников ценить и заботиться о природе через сбор и сортировку бумаги. Название у проекта придумали не просто так. Любой батл — это соревнование, а эта акция позволяет посоперничать по количеству собранной макулатуры, причем, как в командном, так и индивидуальном зачете. Также школьники снимали и выкладывали в социальные сети свои креативные идеи с макулатурой. По правилам акции, 100 самых творческих участников получат подарки, а 20 из них — главный приз.

В округе участие приняли школы, детские сады, подключились также офисы компаний и просто неравнодушные жители. И только в образовательных учреждениях собрали свыше 2580 килограммов макулатуры: Октябрьская школа — 770 килограммов макулатуры, Истринская школа № 3 им. М. Ю. Лермонтова — 650 килограммов макулатуры, школа им. А. П. Белобородова — 600 килограммов макулатуры и в Первомайской школе — 560 килограммов макулатуры.

Все собранное сырье отправили на пункты приема «Мегабак», откуда их перевезут на переработку.

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