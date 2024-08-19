Образовательные учреждения Лобни подготовили к новому учебному году

На общегородском совещание в администрации городского округа Лобня подвили итоги главных событий прошедшей недели. В центре внимания оказались вопросы здравоохранения, образования и социальной помощи.

Первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев рассказал о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Все школы города успешно прошли проверки и готовы открыть свои двери для учеников. Он также анонсировал утвержденный план проведения торжественных мероприятий 2 сентября во всех образовательных учреждениях.

Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен представила доклад об эпидемиологической ситуации в городе, а также сообщила о поступлении первой партии вакцины от гриппа.

В рамках акции «Доброе дело» лобненцы собрали около 500 килограммов гуманитарной помощи для жителей приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых регионов России. Глава городского округа Анна Кротова выразила благодарность горожанам за их неравнодушие и напомнила о работе четырех пунктов приема гуманитарной помощи.

Кроме того, участники совещания обсудили подготовку многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду и приведение в нормативное состояние придомовых территорий.

«Задач перед нами стоит много. Продолжаем работать, не сбавляя набранный темп», — отметила в своем Telegram-канале Анна Владимировна.

Совещание стало важной площадкой для обмена информацией и координации действий по актуальным вопросам, касающимся жизни города.

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