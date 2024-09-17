Выставка военных экспонатов началась в Музее Победы в Химках

Экспонаты при образовательных учреждениях в Химках перевезли в Музей Победы на выставку «На защите столицы». Материалы предоставили лицеи № 7 и № 21, «Лидер» и «Химкинский лицей».

Выставка включает свыше 50 исторических экспонатов: фотографии, подлинные документы, книги 1940-х годов, медали, ордена и личные вещи воинов.

«Важно помнить и знать наших героев, передавать это наследие будущим поколениям. Мы чтим подвиги и мужество тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной», — поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Дополнительную информацию о жизни и боевых заслугах ветеранов посетители могут узнать с помощью интерактивных стендов.

Центральный выставочный стенд посвящен дважды Герою Советского Союза маршалу авиации Николаю Скоморохову. Также представлена история создания первого советского самолета БИ с жидкостным ракетным двигателем.

Другие разделы рассказывают историю летчика-штурмовика Владимира Тюкова и майора Михаила Машинцева, бойцов Клинско-Солнечногорской операции Иосифа Поляка и Александра Зарькова.

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