Образовательные площадки Подмосковья проверили перед чемпионатом профмастерства

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, конкурсанты продемонстрировали проверяющей комиссии свои знания и навыки в различных областях: от геномной инженерии до цифрового электропривода. Проверяющие отметили, что участники готовы к испытаниям, на которых выберут лучших профессионалов своего дела.

Ученики Коломенского аграрного колледжа поделились своими знаниями в геномной инженерии, сельскохозяйственных биотехнологиях и сити-фермерстве, а Павлово-Посадский техникум проверили на знание автоматики. Также проверки прошли и на других образовательных площадках региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».