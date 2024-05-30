Образовательные площадки Подмосковья проверили перед чемпионатом профмастерства

Фото: Министерство образования МО

Региональный центр компетенций в области «Промышленные и инженерные технологии» провел выездные проверки тренировочных площадок Московской области. Цель мероприятий — подготовка к итоговому этапу Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, конкурсанты продемонстрировали проверяющей комиссии свои знания и навыки в различных областях: от геномной инженерии до цифрового электропривода. Проверяющие отметили, что участники готовы к испытаниям, на которых выберут лучших профессионалов своего дела.

Ученики Коломенского аграрного колледжа поделились своими знаниями в геномной инженерии, сельскохозяйственных биотехнологиях и сити-фермерстве, а Павлово-Посадский техникум проверили на знание автоматики. Также проверки прошли и на других образовательных площадках региона.

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