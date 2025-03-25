25 марта 2025 11:02 Образовательные организации Подмосковья пригласили на проект «Код будущего» Фото: Медиасток.рф
Отбор организаций в проект «Код будущего. Искусственный интеллект» начался в Подмосковье. В нем могут поучаствовать учреждения допобразования в области IT.
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, для участия в проекте организация должна реализовывать дополнительные образовательные программы в области IT и искусственного интеллекта, которые соответствуют
ряду требований.
Победители представят онлайн-курсы для обучения школьников и студентов.
Подать заявку можно до 10 апреля
по ссылке.
Программу по обучению языкам программирования реализуют в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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