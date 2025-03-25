Образовательные организации Подмосковья пригласили на проект «Код будущего»

Отбор организаций в проект «Код будущего. Искусственный интеллект» начался в Подмосковье. В нем могут поучаствовать учреждения допобразования в области IT.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, для участия в проекте организация должна реализовывать дополнительные образовательные программы в области IT и искусственного интеллекта, которые соответствуют ряду требований.

Победители представят онлайн-курсы для обучения школьников и студентов.

Подать заявку можно до 10 апреля по ссылке.

Программу по обучению языкам программирования реализуют в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».