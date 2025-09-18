Образовательные мастер-классы для молодежи прошли в Богородском округе

Масштабное мероприятие «Школа актива» состоялось в Центре образования «Богородский». Среди почетных гостей были депутаты округа Павел Волнов и Екатерина Щербакова, а также спикеры, активная молодежь, представители образовательных организаций.

Программа включала серию образовательных мастер-классов, лекций. Спикеры поделились с участниками своим опытом, рассказали о возможностях самореализации молодежи и путях развития лидерских качеств. Особое внимание было уделено ключевым направлениям «Первых».

Организаторы мероприятия уверены, что подобные встречи станут хорошей традицией и помогут создать эффективную платформу для вовлечение подрастающего поколения в проекты, акции и активности «Первых».

«Интересные лекции и мастер-классы помогут ребятам найти себя и реализовать таланты. Такие мероприятия — это здоровые инвестиции в будущее Богородского округа», — отметила муниципальный депутат Екатерина Щербакова.