Образовательные лекции пройдут для жителей округа на фестивале «Липец в Даровом»

Жителей округа приглашают на три образовательные лекции в рамках X литературно-этнографического фестиваля «Липец в Даровом». Мероприятие, посвященное памяти Федора Достоевского и атмосфере русской деревни XIX века, распахнет свои двери для всех желающих.

Первая лекция будет посвящена тайнам русского народного костюма. Ведущий научный сотрудник музея Михаил Большаков проведет экскурс в мир традиционной одежды, раскрыв особенности повседневных и праздничных нарядов наших предков. Гости смогут узнать о символике узоров, материалах и крое, характерных для различных регионов России.

Мастер кузнечного дела и член гильдии кузнецов России Анатолий Большаков погрузит участников в мир народных игр, в которые играли дети в деревне Даровое во времена юности Достоевского. Гости фестиваля смогут не только узнать правила старинных забав, но и принять в них участие, почувствовав дух времени.

Фестиваль пройдет под открытым небом, на территории исторической усадьбы Даровое, где прошли детские годы Федора Достоевского. Начало мероприятия запланировано на 13:00. Вход свободный для всех желающих, ограничений по возрасту нет.