Образовательные и медицинские учреждения модернизировали в Чехове

За последние 5 лет в сельских населенных пунктах Чеховского округа реализовали ряд проектов в сфере здравоохранения, образования и благоустройства. В округе также отремонтировали значительную часть местных дорог и продолжают собирать предложения жителей для формирования новой программы развития.

Развитие сельских территорий остается одним из приоритетов Народной программы «Единой России». В Подмосковье эта работа включает модернизацию социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест и поддержку населенных пунктов. По словам депутата Государственной думы Александра Когана, в регионе уже реализовали более 100 инвестиционных проектов, благодаря которым появилось около 11 тысяч рабочих мест.

В Чеховском округе за последние годы обновили несколько значимых объектов. В селе Новый Быт отремонтировали кровлю Дома культуры «Меридиан». В микрорайоне Венюково открылся «Центр здоровья», а в Любучанах после обновления продолжила работу амбулатория. Еще одним важным объектом стал новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Молоди. Медучреждение площадью 200 квадратных метров рассчитано на 36 посещений за смену. Здесь установили современное оборудование, организовали парковку и удобный подъезд для автомобилей скорой помощи. Благодаря газовому отоплению пункт может работать автономно.

Серьезные изменения произошли и в системе образования. Капитальный ремонт провели в Столбовском отделении Любучанской школы. В здании обновили учебные кабинеты, заменили окна и классные доски, оборудовали конференц-зал. После завершения работ школа вошла в проект «Цифровая образовательная среда».

«Мы очень рады, что был проведен ремонт. Появилась „Точка роста“, открылись новые возможности для учеников. Кроме того, капитально отремонтировали спортивный зал», — рассказала директор Любучанской школы Ирина Резвина.