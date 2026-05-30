Образовательные и медицинские учреждения модернизировали в Чехове
За последние 5 лет в сельских населенных пунктах Чеховского округа реализовали ряд проектов в сфере здравоохранения, образования и благоустройства. В округе также отремонтировали значительную часть местных дорог и продолжают собирать предложения жителей для формирования новой программы развития.
Развитие сельских территорий остается одним из приоритетов Народной программы «Единой России». В Подмосковье эта работа включает модернизацию социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест и поддержку населенных пунктов. По словам депутата Государственной думы Александра Когана, в регионе уже реализовали более 100 инвестиционных проектов, благодаря которым появилось около 11 тысяч рабочих мест.
«Развитие сельских территорий остается одним из главных направлений Народной программы в Подмосковье. В регионе реализовали более 100 инвестиционных проектов и создали почти 11 тысяч рабочих мест», — отметил Александр Коган.
В Чеховском округе за последние годы обновили несколько значимых объектов. В селе Новый Быт отремонтировали кровлю Дома культуры «Меридиан». В микрорайоне Венюково открылся «Центр здоровья», а в Любучанах после обновления продолжила работу амбулатория. Еще одним важным объектом стал новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Молоди. Медучреждение площадью 200 квадратных метров рассчитано на 36 посещений за смену. Здесь установили современное оборудование, организовали парковку и удобный подъезд для автомобилей скорой помощи. Благодаря газовому отоплению пункт может работать автономно.
Серьезные изменения произошли и в системе образования. Капитальный ремонт провели в Столбовском отделении Любучанской школы. В здании обновили учебные кабинеты, заменили окна и классные доски, оборудовали конференц-зал. После завершения работ школа вошла в проект «Цифровая образовательная среда».
«Мы очень рады, что был проведен ремонт. Появилась „Точка роста“, открылись новые возможности для учеников. Кроме того, капитально отремонтировали спортивный зал», — рассказала директор Любучанской школы Ирина Резвина.
По ее словам, для школьной столовой также закупили современное оборудование, что позволило улучшить организацию питания учащихся.
Изменения коснулись и общественных пространств. После обновления парк «Дубки» в селе Троицкое стал популярным местом для прогулок и отдыха. На его территории создали современную инфраструктуру, а также проводят культурные и общественные события для жителей разных возрастов.
С 2021 года в Чеховском округе реализовали 30 проектов инициативного бюджетирования. За это время привели в порядок 74 процента местных дорог. Сейчас партия «Единая Россия» собирает предложения жителей для подготовки новой пятилетней программы. Свои инициативы можно направить через общественные приемные партии, по телефону горячей линии или на специализированном интернет-портале.