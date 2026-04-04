Образовательные чтения имени Алексея Прокина прошли в Чехове

В музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» в Чехове 2 апреля прошли XV областные образовательные чтения школьников и студентов «Алексей Михайлович Прокин и его мир». Конкурс приурочен ко дню рождения учителя, историка, краеведа, почетного гражданина города Чехов.

Место выбрали не случайно: в советское время в стенах музея располагалась Лопасненская школа. Здесь Алексей Прокин учился, а позже сам стал преподавать историю.

На открытии выступила директор музея Галина Тимошкова, ученица Алексея Прокина. Она поделилась воспоминаниями об учителе, который сумел передать любовь к истории родного края своим ученикам. Дочь Алексея Прокина Елена Лишманова отметила, что участие юных жителей округа в традиционных образовательных чтениях, посвященных краеведению и людям Лопасненской земли, — наилучший способ почтить память отца.

В «Прокинских чтениях» участвуют школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет. В этом году на конкурс подали около 30 творческих работ, из которых 12 прошли отбор и были представлены жюри в финале. Среди них — авторские стихи, рассказы, песни, а также творческие и исследовательские работы, посвященные Алексею Прокину, краеведению и Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Победителями образовательных чтений стали Валерия Чижевская из средней школы № 10 села Троицкое, Мария Старикова и Полина Ремизова из той же школы, Полина Классен из школы № 8, Аксинья Афонина из частного образовательного центра, Виктория Муханова из лицея № 4, Мирослава Черкас и София Сергеева из гимназии № 2, а также Егор Минаков из гимназии № 7.