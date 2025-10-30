Образовательную программу для сельских старост запустят в Подмосковье

В Московской области в третий раз отметили День сельского старосты. Это праздник для тех, кто ежедневно помогает жителям сел и деревень, участвует в развитии населенных пунктов и служит связующим звеном между людьми и властью.

С приветственным словом к участникам обратилась министр территориальной политики Подмосковья Юлия Губанова. Она отметила, что комфортная жизнь в сельских поселениях — один из приоритетов региона, а старосты помогают понять реальные потребности жителей. Губанова вручила старостам благодарственные письма Губернатора и грамоты Министерства территориальной политики.

Председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков подчеркнул важность работы старост для улучшения качества жизни на местах и наградил самых активных почетными грамотами Комитета.

Главной новостью стало объявление о запуске новой образовательной программы «Школа старост». Директор Ассоциации Венера Порядина рассказала, что проект поможет старостам углублять знания, обмениваться опытом и развивать управленческие навыки, чтобы еще эффективнее помогать своим селам и деревням.