В Щелковском перинатальном центре прошла научно-образовательная школа «Перинатальное единство». Специалисты обсудили современные методы акушерской и неонатальной помощи, а также обменялись клиническим опытом.

В программу вошли вопросы профилактики инфекционно-воспалительных осложнений у беременных, ведения многоплодной беременности, организации грудного вскармливания и диагностики апноэ у новорожденных. Участники также рассмотрели методы обезболивания после кесарева сечения и особенности родов в воду.

Отдельное внимание уделили практическим занятиям. Врачи отработали технику наружного акушерского поворота плода и навыки реанимации новорожденных. С лекциями и мастер-классами выступили руководители и специалисты Московского областного и Щелковского перинатальных центров.

«Перинатальное единство» помогает врачам обмениваться опытом и вырабатывать единые подходы к оказанию помощи. Непрерывное обучение и отработка практических навыков позволяют специалистам увереннее действовать в сложных клинических ситуациях, сохраняя здоровье и жизни матерей и детей, отметил главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Щелковский перинатальный центр относится к учреждениям третьего уровня и продолжает развивать профессиональное взаимодействие с медицинскими организациями региона.

Информацию о системе родовспоможения Подмосковья можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает единый call-центр по вопросам родовспоможения: 8 (800) 550-30-03. Звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00, они бесплатные.