Образовательную инфраструктуру расширили в Одинцове за последние пять лет

Одинцовский городской округ за последние пять лет значительно расширил образовательную инфраструктуру. С 2021 года здесь ввели в эксплуатацию 12 новых школ и 18 детских садов, рассчитанных более чем на 14 тысяч мест.

За пять лет на строительство данных объектов направили свыше 26 миллиардов рублей. Среди важных — образовательный центр «Багратион», который стал крупнейшей школой Московской области. Новые учреждения позволили создать дополнительные места для детей и снизить нагрузку на уже действующие образовательные организации.

Работа по расширению инфраструктуры продолжается. В настоящее время ведется строительство детского сада на 380 мест и школы на 1100 мест в Лайково, школы на 750 мест в Заречье, нового корпуса школы № 9 на 550 мест, а также детского сада на 245 мест в Одинцове.

В рамках программы капремонта за четыре года работы провели в шести школах и трех детских садах. Финансирование этих мероприятий составило около трех миллиардов рублей. Реконструкция продолжается в Часцовской школе и детском саду № 34 в Городке-17.