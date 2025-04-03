Сегодня 10:07 Образовательная выставка для школьников прошла в Ленинском округе 0 0 0 Подмосковье

Школьники

Ленинский округ

Образование

Восьмую образовательную выставку «Поступи» организовала Торгово-промышленная палата округа. Мероприятие по профориентации посетило более трех тысяч старшеклассников.

На выставке были представлены 50 ведущих вузов и колледжей Москвы и Подмосковья. Школьники смогли задать интересующие их вопросы представителям учебных заведений и узнать все о поступлении и процессе обучения. Для будущих абитуриентов также были организованы разнообразные мастер-классы от специалистов. Старшеклассники прослушали информативные лекции и приняли участие в практических занятиях, направленных на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

Заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман отметил, что выставка стала важным шагом в профессиональном самоопределении молодых людей. Если раньше мероприятие было ориентировано только на учеников 10-11 классов, то сейчас в нем участвуют восьмиклассники и девятиклассники, что существенно увеличило интерес к этому событию.

«В дальнейшем важно сделать акцент на том, чтобы не факультеты больше рассказывали о себе, а ребята уже приходили заранее подготовленными, с конкретными вопросами, отражающими их реальные интересы и стремления», — сказал Иван Гетман.