Образовательная смена для потомков российского казачества пройдет в Подмосковье

В Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном проходит образовательная смена «Маршрут мужества: от традиций к технологиям». Программу организовало Россотрудничество для потомков российского казачества, которые живут за рубежом. Среди участников — школьники и молодые люди из Франции, Белоруссии, Сербии и других стран.

В течение недели участники знакомятся с историей и культурой российского казачества, посещают образовательные площадки и узнают о современных российских науке, образовании и технологиях. Программа также помогает им определиться с дальнейшими профессиональными интересами.

«Сохранение традиций является нитью, связывающей всех нас», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Викторовна Петрова.

Помимо образовательной программы, участники общаются со сверстниками из разных стран, обмениваются опытом и находят единомышленников. Полученные знания могут помочь им в дальнейшем выборе образовательной и профессиональной траектории.