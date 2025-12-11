Образовательная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в Химках

В школах «Лига первых» и «Лидер» в Химках прошла тематическая акция. Проект будет длиться неделю и пройдет в нескольких образовательных учреждениях округа.

Под девизом «Я бы в военные пошел, пусть меня научат!» старшеклассники окунулись в атмосферу интересных занятий. Они познакомились с представителями престижных образовательных учреждений, таких как Военная Академия ВКО имени Г. К. Жукова, ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия, Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова, Академия гражданской защиты МЧС России.

Школьникам предложили попробовать себя в роли военнослужащих. Они выполняли задания по управлению беспилотниками, оказанию первой медицинской помощи и работе с защитными костюмами пожарных.

Второй день акции прошел в школе «Лидер». Он был посвящен сфере информационных технологий. Учащиеся познакомились с ведущими образовательными учреждениями Москвы и Подмосковья, такими как Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского, Московский политехнический университет, Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского, Московский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

На мастер-классах старшеклассники освоили основы 3D-моделирования и виртуальной реальности. Также они поучаствовали в профессиональном тестировании, которое помогает определить подходящую специальность в области IT-технологий.