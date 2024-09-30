Образ Пресвятой Богородицы из Серпухова привезли в Челябинск

Образ Пресвятой Богородицы из Владычного монастыря в Серпухове привезли на Южный Урал. Она пробудет в Челябинске, а затем ее доставят в храмы Магнитогорской и Златоустовской епархий.

Прихожане верят, что икона «Неупиваемая Чаша» из Владычного монастыря способна исцелять людей от пагубных привычек. Верующие со всего мира приезжают поклониться этому образу.

Святыня прослужит в Челябинске около двух месяцев. До 12 октября она будет находиться в храмах Троцкой епархии, а затем перевезут в кафедральный собор в Челябинске. После — ее доставят в храмы Магнитогорской и Златоустовской епархий.

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