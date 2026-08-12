Обратиться в аварийную службу в Подмосковье можно через мобильное приложение

При поломке лифта, утечке газа, прорыве трубы или отключении электричества жители Подмосковья могут связаться с аварийной службой. Удобнее всего сделать это через приложение «Госуслуги Дом».

На главном экране размещена кнопка «Авария». После нажатия появится номер диспетчерской службы, который управляющая компания внесла в ГИС ЖКХ. Диспетчер зарегистрирует обращение и направит ремонтную бригаду.

Менее срочные вопросы, такие как мусор в подъезде или неисправный дверной доводчик, можно указать в разделе «Заявки». Для этого необходимо выбрать пункт «Новая заявка», описать ситуацию и при необходимости приложить фотографии или видео.

Если нарушение касается всего дома или подъезда, доступна функция «Коллективная заявка». Соседи смогут увидеть обращение и поддержать его. Отправить такую заявку в управляющую компанию можно после присоединения хотя бы одного жителя. Коллективные обращения получают повышенный приоритет.

Все заявки официально регистрируют в системе. Следить за их рассмотрением можно непосредственно в приложении.