Обращения жителей по земельным вопросам рассмотрели в Серпухове

18 мая в Серпухове прошел личный прием жителей по вопросам имущественных отношений. Обсуждались обращения по оформлению земельных участков под жилыми домами и уточнению их границ.

Жители нескольких домов обратились с вопросами постановки на учет земель под жилыми зданиями. Речь шла об адресах: ул. Калужская, д. 31/4, 33 и ул. Аристова, д. 16. Ранее по этим территориям поступали обращения, связанные с оформлением прав на землю. Ситуация осложняется тем, что часть участков расположена в зоне объектов археологического наследия.

По итогам приема гражданам рекомендовали подготовить заявление об утверждении схемы расположения земельного участка. К документу необходимо приложить схему с указанием границ на кадастровом плане. Также важно обеспечить доступ к жилым домам через прилегающие территории, которые пока не имеют зарегистрированного собственника.

Отдельно рассмотрели обращение жителей поселка Шарапова охота с улицы Лесной. Вопрос касался определения границ уже используемых участков. Для решения предложено оформить акт согласования местоположения границ с учетом фактического расположения домов.

«Для разрешения этой ситуации предложили подготовить акт согласования местоположения границы. Этот акт будет составлен с учетом реальной площади земли, в пределах которой уже находится жилой дом», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.