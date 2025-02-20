Обращения жителей на тему общественного транспорта рассмотрели в Наро-Фоминске

Круглый стол об улучшении качества транспортного обслуживания в округе прошел в Наро-Фоминске. На нем также обсудили обращения жителей на эту тему.

Мероприятие провел глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Участниками также стали заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов, сотрудники «Мосавтодора», руководители подразделений, отвечающих за дорожное хозяйство, и перевозчики, работающие в муниципалитете.

Большинство обращений жителей были связаны с доступностью общественного транспорта и качеством услуг. На встрече озвучили возможные изменения маршрутов общественного транспорта в Верее и поселке Новоглаголево.

Специалисты обсудили и обновление автопарка. Затем глава округа поручил отраслевым комитетам разработать план работы.