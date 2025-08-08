Обращения от жителей деревни Чупряково рассмотрели на совещании в Одинцове

Инициативных жителей Чупряково пригласили в администрацию Одинцовского округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов провел совещание со своими заместителями, на котором обсудили актуальные проблемы деревни.

Директор муниципального Центра управления регионом Елена Меньшикова представила анализ обращений, поступивших от жителей за 2024 и 2025 годы. Большинство жалоб связаны с работой общественного транспорта, обслуживанием многоквартирных домов и благоустройством.

Обсудили нарушения в графике работы автобуса № 44, все случаи опозданий фиксируются — эти данные передадут профильным службам для дальнейшей работы с перевозчиком.

Озвучили и претензии к управляющим компаниям по ряду адресов. Темой уже занимается профильное управление администрации — все недостатки должны устранить в ближайшее время.

Жители подняли вопрос о состоянии пруда, расположенного рядом с Домом культуры. Водоем принадлежит Наро-Осановскому племхозу, но возможность передачи территории в муниципальную собственность для благоустройства будет прорабатываться.

Особое внимание на встрече уделили проблеме заброшенного Дома культуры, который разрушается уже более 10 лет. Принято решение заварить все входы и окна железными пластинами для обеспечения безопасности.

Планируется создать в Чупряково уличную сцену для культурных мероприятий — в деревне много творческих коллективов, но для проведения мероприятий сейчас нет подходящей площадки. Установят сцену в ближайшие месяцы.