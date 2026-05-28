Обработку земель от борщевика начали в Ленинском округе

Работы по уничтожению борщевика Сосновского стартовали в деревне Жабкино Ленинского округа. Обработано уже 10 гектаров земли из планируемых 67.

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев рассказал, что работы ведутся в рамках первого этапа. Для уничтожения борщевика используют гербицид избирательного действия «Сарацин», который распыляют ручными ранцевыми опрыскивателями. Метод эффективен и безопасен для соседних культур, но после обработки участок остается опасным для людей и животных. На этот период устанавливают предупреждающие таблички.

Места произрастания борщевика в Ленинском округе нанесены на интерактивную карту на геопортале Подмосковья. Там можно найти информацию по каждому участку: категорию земель, площадь поражения, ведомство, ответственное за уничтожение, и сроки выполнения работ.

Обработанная территория в Жабкино остается опасной до 29 мая. На входе установлена табличка, запрещающая выпас скота, сбор грибов, ягод, плодов и лекарственных трав.

Первый этап обработки продлится до 1 августа. Однако из-за способности семян борщевика долго сохраняться в почве и давать новые всходы после 1 августа начнется второй этап истребления сорняка.