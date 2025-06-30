Обработку села и деревень от борщевика проведут в Чехове

Основная опасность сорняка заключается в том, что его сок вызывает болезненные ожоги у человека и животных, также растение быстро растет и мешает полезным кормовым культурам. Уничтожение борщевика Сосновского продолжат до середины октября.

Комбинированная обработка состоит из химических и механических мер — опрыскивания гербицидом и скашивания растений.

По данным 2024 года борщевик на территории округа произрастал на 150 гектарах. В этом году выявили и внесли еще 7,3 гектара новых участков в Региональную геоинформационную систему Московской области.

С 29 июня по 15 июля экологические мероприятия проведут в населенных пунктах Солнышково, Кулаково, Манушкино, Сафоново, Глуховка, Ермолово, Стремилово, Шарапово, Алферово.

Ранее были обработаны территории в селе Новый быт, Троицкое и Мещерское. Также устранили борщевик в поселке Столбовая и деревнях Легчищево, Голыгино, Перхурово, Пронино, Нижнее Пикалово, Дидяково, Красные орлы, Васькино, Попово, Оксино, Любучаны и Венюково.