Обработку против клещей провели в парках в 12 округах Подмосковья

В Подмосковье продолжается сезонная обработка парков от клещей. Профилактические работы проводят, чтобы снизить риски для посетителей.

В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что специалисты применяют метод влажной дезинсекции. Препараты распыляют на траву, кустарники и деревья, что позволяет существенно сократить численность клещей на территории зеленых зон.

Обработка охватила ряд популярных мест отдыха в разных округах:

Волоколамск — городской парк;

Егорьевск — городской парк, парк «Пегас», парк «200 лет Егорьевску»;

Краснознаменск — городской парк, парк «Беличий»;

Люберцы — парк Сказок, лесопарк «Лесная Опушка», Малаховское озеро;

Сергиев Посад — парки «Дубрава», «Сказочный», «Покровский»;

Талдом — парк Победы, парк «Вербилки»;

Жуковский — центральный парк;

Истра — Павловская Слобода, лесопарк «Шишкин лес»;

Красногорск — Опалиховский пруд, Опалиховский лесопарк, парк имени Карбышева, набережная «Синичка»;

Лобня — лесопарк, парк «Киово»;

Химки — парк «Экоберг», парк имени Толстого;

Электросталь — парк «Авангард».

О предстоящей обработке жителей заранее информируют, а в день проведения работ доступ в парки временно ограничивают — как правило, мероприятия проходят в утренние часы.

После завершения на входах размещают предупреждающие таблички. Эффект от обработки сохраняется примерно на полтора месяца.