Обработку против клещей провели в парках в 12 округах Подмосковья

Фото: Министерство благоустройства МО

В Подмосковье продолжается сезонная обработка парков от клещей. Профилактические работы проводят, чтобы снизить риски для посетителей.

В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что специалисты применяют метод влажной дезинсекции. Препараты распыляют на траву, кустарники и деревья, что позволяет существенно сократить численность клещей на территории зеленых зон.

Обработка охватила ряд популярных мест отдыха в разных округах:

О предстоящей обработке жителей заранее информируют, а в день проведения работ доступ в парки временно ограничивают — как правило, мероприятия проходят в утренние часы.

После завершения на входах размещают предупреждающие таблички. Эффект от обработки сохраняется примерно на полтора месяца.

