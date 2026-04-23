Обработку против клещей провели в парках в 12 округах Подмосковья
В Подмосковье продолжается сезонная обработка парков от клещей. Профилактические работы проводят, чтобы снизить риски для посетителей.
В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что специалисты применяют метод влажной дезинсекции. Препараты распыляют на траву, кустарники и деревья, что позволяет существенно сократить численность клещей на территории зеленых зон.
Обработка охватила ряд популярных мест отдыха в разных округах:
- Волоколамск — городской парк;
- Егорьевск — городской парк, парк «Пегас», парк «200 лет Егорьевску»;
- Краснознаменск — городской парк, парк «Беличий»;
- Люберцы — парк Сказок, лесопарк «Лесная Опушка», Малаховское озеро;
- Сергиев Посад — парки «Дубрава», «Сказочный», «Покровский»;
- Талдом — парк Победы, парк «Вербилки»;
- Жуковский — центральный парк;
- Истра — Павловская Слобода, лесопарк «Шишкин лес»;
- Красногорск — Опалиховский пруд, Опалиховский лесопарк, парк имени Карбышева, набережная «Синичка»;
- Лобня — лесопарк, парк «Киово»;
- Химки — парк «Экоберг», парк имени Толстого;
- Электросталь — парк «Авангард».
О предстоящей обработке жителей заранее информируют, а в день проведения работ доступ в парки временно ограничивают — как правило, мероприятия проходят в утренние часы.
После завершения на входах размещают предупреждающие таблички. Эффект от обработки сохраняется примерно на полтора месяца.