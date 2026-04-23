Обработку деревьев от короеда проведут в парке в Одинцове

Первая обработка территории запланирована на вечернее время, потому что поток посетителей значительно снижается. Специалисты парка отмечают, что используемые материалы соответствуют экологическим нормам и полностью безопасны для людей и животных.

Профилактические меры направлены на сохранение здоровья деревьев. Жук-короед — один из наиболее опасных вредителей хвойных и лиственных пород. Насекомое поселяется под корой, прогрызая в древесине ходы, где откладывает яйца, из которых потом выходят личинки и питаются тканями. Пораженный лес быстро ослабевает и может погибнуть за один сезон. Вредители активнее всего распространяются в теплую или сухую погоду, поэтому обработку начинают проводить с приходом весны.