Обработка территорий от борщевика началась в Домодедове

Обрабатывать территории от борщевика Сосновского начали в муниципалитете. Глава Домодедова Евгения Хрусталева призвала собственников земельных участков поддерживать свою территорию в порядке и своевременно уничтожать это опасное растение.

Борщевик коварен тем, что его семена могут находиться в земле порядка восьми лет, поэтому важно предотвратить их распространение.

Вблизи водоемов и жилых объектов специалисты обрабатывают территорию механическим методом, в остальных случаях применяются гербициды. Всего планируют обработать порядка 190 гектаров муниципальных земель и земель неразграниченной госсобственности, где ранее уже были выявлены очаги произрастания борщевика. С новыми очагами также будут бороться по мере их появления.

Напомним, ранее Мособлдума приняла закон, который устанавливает фиксированные штрафы за необработанные территории от борщевика. Теперь владельцы земель в Подмосковье должны будут заплатить за нарушение 5 тысяч рублей.