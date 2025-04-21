Обработка парков от клещей началась в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа сообщил о том, что в муниципалитете началась обработка территорий от клещей. Специалисты уже провели работы в Центральном, Расторгуевском и Тимоховском парках, а также в лесопарках «Апаринки» и «Высота».

Специалисты используют составы, которые безопасны для людей и животных.

«Второй этап обработки проведем в июле и августе. Обрабатываем шесть парковых зон, задействовали 10 специалистов, общая площадь работ — 40 гектаров», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В рамках второго этапа обработают Центральный, Расторгуевский и Тимоховский парки, лесопарки «Апаринки» и «Высота», а также набережную реки Купелинка.

«Акарицидная обработка представляет собой влажную дезинсекцию территории инсектоакарицидными веществами с целью ликвидации клещей на любых участках природного ландшафта. Препаратами обрабатываются заборы, кустарники, деревья, травы и прочие объекты, расположенные в ареоле обитания клещей. Проведение акарицидной обработки — важный шаг в обеспечении комфортного и безопасного отдыха в наших парках», — сказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Меры направлены на защиту людей и животных, которые могут стать жертвами укусов клещей.