Обрабатывающий центр откроют на подмосковном машиностроительном заводе

Обрабатывающий центр для фрезерных и расточных операций установили на Демиховском машиностроительном заводе. В Мининвесте региона сообщили, что с его помощью на предприятии заменят сразу три устаревших оборудования.
Станок сможет производить более 20 деталей моторных тележек электропоездов — кронштейнов, упоров, планок, крышек, подвесок и других элементов. Обрабатывающий центр заработает в феврале, а уже в 2026 году завод получит еще два механообрабатывающего аппарата.
В ведомстве уточнили, что Демиховский машиностроительный завод выпускает до 70% отечественных электропоездов, производит комплектующие для железнодорожной техники и ремонтирует подвижный состав.
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