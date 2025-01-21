Обрабатывающий центр откроют на подмосковном машиностроительном заводе

Обрабатывающий центр для фрезерных и расточных операций установили на Демиховском машиностроительном заводе. В Мининвесте региона сообщили, что с его помощью на предприятии заменят сразу три устаревших оборудования.

Станок сможет производить более 20 деталей моторных тележек электропоездов — кронштейнов, упоров, планок, крышек, подвесок и других элементов. Обрабатывающий центр заработает в феврале, а уже в 2026 году завод получит еще два механообрабатывающего аппарата.

В ведомстве уточнили, что Демиховский машиностроительный завод выпускает до 70% отечественных электропоездов, производит комплектующие для железнодорожной техники и ремонтирует подвижный состав.