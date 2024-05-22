«Обошлось без жертв». Глава Солчнечногорска Михальков — о загоревшейся электричке на станции Поварово
Пассажиры загоревшейся в Солнечногорске электрички не пострадали
На станции Поварово в Солнечногорске загорелись два вагона электропоезда. Всех пассажиров эвакуировали, до места назначения их довезут автобусы «Мострансавто», рассказал глава округа Константин Михальков.
Происшествие случилось в электропоезде № 6710 Москва — Тверь. Там загорелось крышевое оборудование. Пострадавших и жертв нет. Благодаря работе сотрудников РЖД и МЧС пассажиров удалось оперативно эвакуировать.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы люди, которые ехали в электричках, могли добраться альтернативным способом, мы с „Мострансавто“ на связи. Организовали воду для пассажиров, в скором времени прибудут автобусы, всех довезем до станций», — сказал глава округа.
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