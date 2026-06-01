Оборудованием для реанимации новорожденных оснастили роддом в Балашихе

В Балашихинском родильном доме установили новое оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Технику передали в Международный день защиты детей для помощи детям, появившимся на свет раньше срока и с осложнениями.

В учреждении появилось современное оснащение, которое будет использоваться для выхаживания новорожденных в тяжелом состоянии. В роддом передали инкубатор для интенсивной терапии и фитотерапевтический облучатель. Оборудование позволит врачам повысить качество медицинской помощи и улучшить условия пребывания младенцев в реанимации.

Передача техники прошла с участием депутата Московской областной думы Владимира Шапкина, главного врача роддома Михаила Кудрявцева, руководителя Балашихинской больницы Натальи Алимовой, сотрудников учреждения и пациенток послеродового отделения. Также присутствовали молодые мамы, которые получили поздравления и подарки.

Владимир Шапкин отметил значимость поддержки медицинских организаций и развития системы помощи матерям и детям. Он подчеркнул необходимость своевременного обновления оборудования и реакции на запросы специалистов.

«Поддержка материнства и детства — один из безусловных приоритетов. Важно, чтобы медицинские учреждения были оснащены современной техникой, которая помогает сохранять здоровье детей с первых минут жизни. Наша задача — оперативно реагировать на запросы врачей и жителей», — сказал он.

Балашихинский родильный дом входит в число крупнейших медицинских учреждений региона. В его структуру входят женская консультация, три неонатальных отделения, центр грудного вскармливания и детский центр «Микропедиатр Саввино». Ежегодно здесь принимают более двух с половиной тысяч родов.

В учреждении также продолжается сбор предложений для обновления народной программы. Инициативы принимают через платформу естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 и в общественной приемной на улице Парковой, 7.