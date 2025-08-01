Оборудование заменят в котельной № 7 в Серебряных Прудах

Необходимость обновления котельной № 7 назрела давно, так как эксплуатируемое оборудование устарело и выработало свой ресурс. По словам специалистов, модернизация позволит не только устранить эти риски, но и обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение домов и социальных объектов.

В настоящее время на котельной ведутся активные работы по замене устаревшего оборудования. В связи с этим возникла временная необходимость отключения горячего водоснабжения в жилых домах, о чем жителей заранее проинформировали. Отключение продлится до 4 августа, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Помимо капитального ремонта котельной, в Успенском ведется реконструкция участка тепловой сети. Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона.