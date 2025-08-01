Оборудование заменят в котельной № 7 в Серебряных Прудах

В поселке Успенский развернулась модернизация котельной № 7. Реализация проекта стала возможной благодаря участию в программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Необходимость обновления котельной № 7 назрела давно, так как эксплуатируемое оборудование устарело и выработало свой ресурс. По словам специалистов, модернизация позволит не только устранить эти риски, но и обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение домов и социальных объектов.
В настоящее время на котельной ведутся активные работы по замене устаревшего оборудования. В связи с этим возникла временная необходимость отключения горячего водоснабжения в жилых домах, о чем жителей заранее проинформировали. Отключение продлится до 4 августа, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Помимо капитального ремонта котельной, в Успенском ведется реконструкция участка тепловой сети. Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона.
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