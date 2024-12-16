Оборудование заменили на химическом предприятии в Воскресенске

В цехе экстракционной фосфорной кислоты филиала объединенной химической компании «Уралхим» заменили вакуумный испаритель для производства кислоты. Модернизация позволит повысить качество удобрений, выпускаемых на предприятии.

«Уралхим» вложил 37 миллионов рублей в замену оборудования. Установка потребовала большого комплекса работ: демонтаж старого оборудования, ворот цеха и изготовление специального грузозахватного приспособления — траверса.

Вакуумный испаритель — ключевое звено, благодаря которому происходит выпаривание влаги из фосфорной кислоты. Полученный химикат — основной полуфабрикат для производства фосфорных и сложных удобрений, а также водорастворимых агрохимикатов, которые считаются удобрениями премиального сегмента.

Замена оборудования позволит стабилизировать работу вакуумно-выпарной установки, повысить производительность и надежность технологического процесса. Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» продолжит модернизацию мощностей.