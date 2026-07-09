Оборудование заменили на 14 водозаборных узлах Волоколамского округа

Модернизация оборудования на объектах водоснабжения активно продолжается в Волоколамском округе. На водозаборных узлах заменили 14 глубинных насосов, обеспечивающих подачу воды из скважин.

Глубинные насосы поднимают воду из скважин и создают необходимое давление для ее подачи в систему водоснабжения. После этого вода поступает на станцию водоподготовки. Замена оборудования повысит надежность работы водозаборных узлов и стабильность подачи воды жителям.

Работы провели в нескольких населенных пунктах округа. Новое насосное оборудование установили в Волоколамске на улицах Щекино, Заводской и Ямской, деревнях Судниково, Владычино, Чертаново, Нелидово, Гряды и Калистово, селе Осташево и поселке Сычево.

Работы выполняют поэтапно в рамках планового обновления коммунальной инфраструктуры Волоколамского округа.