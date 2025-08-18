Оборудование теплосети обновят на двух улицах в Белоозерском

В городском округе Воскресенск продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону. На улицах 60 лет Октября и Молодежной в Белоозерском проводят ремонтно-восстановительные работы по замене запорно-регулирующей арматуры на квартальной распределительной сети.

Сотрудники Муниципального унитарного предприятия «Белоозерское жилищно-коммунальное хозяйство» проводят масштабные работы по промывке задвижек от глины и ила. Помимо этого, специалисты очистят и поменяют изношенные элементы теплосетей.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей в зимний период. Спасибо за понимание и сотрудничество!» — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.