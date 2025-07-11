Оборудование премиум-класса начали устанавливать в стоматологии в Лобне

Специалисты выполняют монтаж двух современных стоматологических установок в поликлинике, расположенной на улице Чкалова. Оборудование получено по программе модернизации Министерства здравоохранения Подмосковья.

Заведующий городской стоматологической поликлиникой Антон Грузов рассказал, что для установки техники капитально отремонтировали два кабинета — полностью обновили стены, напольное покрытие и сантехнику.

С помощью новых установок производства Германии стоматологи смогут проводить ортопедические манипуляции. По словам врачей, это «одни из самых топовых кресел в мире», сочетающие инновационные технологии и проверенное немецкое качество.

Медицинский персонал поликлиники уже имеет опыт работы с подобным оборудованием. Врачи присутствовали при монтаже и прошли инструктаж у технических специалистов.

Уже на следующей неделе преимущество новых установок смогут оценить первые пациенты.