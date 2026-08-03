Оборудование платформы «ГОРИЗОНТ» внесли в реестр российской промышленной продукции

Компания VPG LaserONE, входящая в кластер «СФ Тех» ГК Softline, получила возможность использовать свое оборудование оптической транспортной платформы DWDM/OTN «ГОРИЗОНТ» в различных государственных проектах. Устройство включили в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Платформа «ГОРИЗОНТ» предназначена для построения современных оптических транспортных сетей. Она позволяет увеличивать пропускную способность за счет подключения новых каналов связи и поддерживает механизмы резервирования, что обеспечивает быстрое восстановление работы сети при сбоях.

Основные компоненты платформы, включая транспондеры, мультиплексоры и оптические усилители, производятся в России, что позволяет стабильно поставлять оборудование. Для управления сетью используются собственные программные разработки VPG LaserONE — система сетевого управления «ПУЛЬС» и встроенное программное обеспечение «КУРС». Они позволяют контролировать работу оборудования и оперативно выявлять неисправности.

VPG LaserONE также оказывает полный комплекс услуг — от проектирования оптических линий связи до пусконаладочных работ и последующего сервисного обслуживания. Производственные мощности компании расположены в Московской области и занимают более 60 тысяч квадратных метров.