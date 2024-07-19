Оборудование обновят в котельной «Беспятово» в Зарайске

В одной из самых крупных котельных Зарайска заменят котел. Это позволит обеспечить жителей качественным отоплением в зимний период.

Котел прослужил более 30 лет и теперь нуждается в обновлении. Новый котел установят в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Мы поставили один новый котел в прошлом году. Тот котел был поменьше. Этот котел большой. Его вполне будет достаточно для того, чтобы зимой жители, которые подключены к этой котельной, забыли про то, что в их квартирах может быть холодно», — прокомментировал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Отметим, что котельная «Беспятово» работает практически круглый год. Она обеспечивает теплом социально важные объекты и жилые дома, в которых проживает более 9000 жителей.

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