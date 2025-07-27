Оборудование обновили в 6 спортивных учреждениях в Подольске

В Подольске продолжается обновление инфраструктуры стадионов, спортивных комплексов и школ. Также в учреждения закупают современное оборудование, чтобы сделать спорт доступнее.
В спорткомплексе «Труд» отремонтировали стену подвала восточной трибуны. Здесь появилась сцена для проведения мероприятий. Также обновили хоккейную коробку у дома № 9 на улице 8 Марта. Еще одна новая коробка с раздевалкой и освещением появилась в спортивной школе олимпийского резерва «Весна».
В легкоатлетическом манеже «Лидера» заменили инженерные системы. В УСЦ «Юность» закупили осушители воздуха для бассейна. Для ФСК «Заречье» приобрели трактор с навесным оборудованием. На территории спорткомплекса «Ирида» модернизируют стадион.
В округе реализуется проект «Умный ФОК», по которому установлены камеры с видеоаналитикой, интегрированные с цифровой платформой спортивных достижений.
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