Оборудование обновили на канализационной насосной станции в Балашихе

Специалисты Балашихинских коммунальных систем завершили важный этап обновления на канализационной насосной станции № 1-7, расположенной в микрорайоне Дзержинского. Работы проводились поэтапно, с учетом фактического состояния оборудования и эксплуатационных требований объекта, что позволило обеспечить высокое качество выполнения всех операций.

В ходе обновления была осуществлена полная замена одного из насосных агрегатов. Это включало монтаж на станину и точную выверку по уровню для корректного позиционирования. Особое внимание было уделено подключению трубопроводов, что исключило образование натяжений и обеспечило надежность работы системы.

Второй насос также прошел значительное обновление: специалисты выполнили ремонт рабочего колеса, устранив эрозионные повреждения. Это позволило восстановить его функциональность и повысить эффективность работы насосной станции. После завершения всех ремонтных работ провели пусконаладочные испытания, в результате которых оба агрегата были успешно введены в эксплуатацию и сейчас функционируют в штатном режиме.

На сегодняшний день канализационная насосная станция № 1-7 оснащена тремя насосными агрегатами, что позволяет ей работать в установленном режиме и обеспечивать бесперебойную работу системы водоотведения в микрорайоне Дзержинского. Все выполненные работы соответствуют требованиям технической документации, отраслевым нормативам и правилам безопасности, что подтверждает высокий уровень профессионализма специалистов Балашихинских коммунальных систем.