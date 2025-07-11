Оборудование начали устанавливать на новой станции водоподготовки в Щелкове

Оборудование и крепеж доставили из Белоруссии в Щелково для монтажа на ВНС-6. Запустить строящуюся станцию в работу должны уже в этом году.

На стройплощадку привезли фильтры, насосные агрегаты, трубопроводы, компрессоры, запорную арматуру и муфты. Производительность главного элемента — напорной блочно-модульной установки водоподготовки «Кристалл-Н» — составит 250 кубометров питьевой воды в час.

Специалисты уже возвели каркас помещения. Площадь всего здания составит 230 квадратных метров.

Артезианскую воду будут брать из собственных скважин — сейчас идет процесс бурения. Степень ее очистки может достигать 99%.

Отметим, что станцию строят в рамках инвестпрограммы «Щелковского Водоканала» для улучшения качества водоснабжения микрорайона Богородский, ЖК «Солнечная долина» и частных домов в Верхнем Потапове.