Оборудование на семи котельных обновили в Истре

На семи котельных в Истринском округе завершили плановую замену «сердца» теплосистемы - теплообменников. Работы, проведенные «Истринской теплосетью» в 2025 году, повысят надежность теплоснабжения тысяч жителей.

Работы выполнены собственными силами предприятия в деревнях Хуторки, Бужарово, Алексино, Обушково, поселке Румянцево, селе Павловская Слобода и модульных котельных Лесхоз №6, №7.

Замена оборудования проводилась как для систем отопления, так и для ГВС. Например, в Бужарове установили два новых теплообменника ГВС, а в Павловской Слободе заменили комбинированный аппарат, отвечающий одновременно за отопление и горячее водоснабжение.