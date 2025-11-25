Оборудование на семи котельных обновили в Истре

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

На семи котельных в Истринском округе завершили плановую замену «сердца» теплосистемы - теплообменников. Работы, проведенные «Истринской теплосетью» в 2025 году, повысят надежность теплоснабжения тысяч жителей.

Работы выполнены собственными силами предприятия в деревнях Хуторки, Бужарово, Алексино, Обушково, поселке Румянцево, селе Павловская Слобода и модульных котельных Лесхоз №6, №7.

Замена оборудования проводилась как для систем отопления, так и для ГВС. Например, в Бужарове установили два новых теплообменника ГВС, а в Павловской Слободе заменили комбинированный аппарат, отвечающий одновременно за отопление и горячее водоснабжение.

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

Реализованные мероприятия позволят обеспечить стабильное тепло- и водоснабжение в отопительный сезон, поддерживать комфортную температуру в жилых домах и социальных объектах, а также снизить вероятность аварийных ситуаций на теплотрассах.

