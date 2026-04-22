Оборудование на очистных сооружениях заменят в поселке под Солнечногорском

В поселке Голубое городского округа Солнечногорск 22 апреля прошло собрание с местными жителями, на котором обсуждалась ситуация со сбросом воды в реку Горетовку около дома № 5, корпус 1 на улице Родниковая. В результате осмотра выяснилось, что сброс происходит с очистных сооружений, находящихся на балансе государственного унитарного предприятия Московской области «Солнечногорское ЖКХ».

На встрече присутствовали заместитель главы муниципалитета Леонид Степанов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Никита Иванов, уполномоченный главы по территориальному округу Андреевка Дмитрий Воронов, член местной фракции «Единая Россия», депутат Совета депутатов округа Ирина Донская, а также участковый государственный инспектор по охране леса отдела лесного хозяйства Клинского филиала государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Мария Бородулина.

Часть оборудования очистных сооружений работает в ненадлежащем режиме. «В ближайшее время на профильном совещании с коллегами определим перечень оборудования, которое требуется заменить для того, чтобы очищенная вода соответствовала необходимым нормативам сброса в водный объект. Через территориальное управление сообщим жителям о сроках замены оборудования», — подчеркнул замглавы округа Леонид Степанов.

Администрация продолжает следить за ситуацией до полного устранения всех нарушений.