Оборудование на объектах теплоснабжения в Истре обновят в 2025 году

В муниципальном округе Истра продолжается масштабная модернизация системы теплоснабжения. В Дедовске капитально ремонтируют котельне № 8, № 1, № 2 и № 5.

Модернизация системы теплоснабжения, направленная на улучшение качества предоставляемых услуг и повышение энергоэффективности. Одним из основных объектов капитального ремонта является город Дедовск, где ремонтируются сразу несколько котельных. Там ведутся работы по замене устаревших котлов и модернизации всего оборудования. Эти объекты снабжают теплом и горячей водой более 20 тысяч жителей Дедовска.

Модернизация пройдет в несколько этапов до 2027 года. Новая система обещает значительно повысить надежность и эффективность теплоснабжения.

Помимо этого, в рамках государственной программы осуществляется замена изношенных участков теплотрассы в Дедовске. Работы уже ведутся на нескольких участках общей протяженностью около девяти километров в однотрубном исчислении.

Процесс модернизации идет по графику. Новое оборудование и материалы позволят значительно сократить потери тепла, а также улучшить энергоэффективность системы в целом.