Оборудование канализационно-насосной станции № 27 обновят в Пушкино

Работу канализационно-насосной станции № 27 наладят в Пушкино. Ее производительность планируют довести до 200%.

В июне на объекте произошел очередной технологический сбой — насосы вышли из строя. Неполадки устраняли бригады специалистов водоканалов Пушкино, Мытищ, Королева, «Мособлгаза» и «МосАВС». Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов поблагодарил их за качественно выполненную работу.

Работу станции восстановили 17 июня. Затем объект передали в муниципальную собственность. Теперь за него отвечает муниципальное предприятие «ЖКХ Лесной».

«Предприятию досталось оборудование с высокой степенью износа. Оперативно организовали взаимодействие с заводом-изготовителем: вызвали специалистов для осмотра насосных агрегатов и их оперативного ремонта на заводе. Срочно организовали ремонт третьего насоса. Это увеличит общую производительность станции до 10 500 м³/час», — отметил директор МУП «ЖКХ Лесной» Вячеслав Эйхман.

Также на станции ввели новое штатное расписание, дополнительно набирают сотрудников, оценивают техсостояние железобетонных конструкций. Канализационно-насосную станцию включили в программу развития инженерной инфраструктуры. Благодаря этому здесь обновят насосное оборудование.

В порядок приводят и территорию около станции. Уже прошли два субботника.

«Очистили грунт и береговую зону, убрали мусор, поросль, покосили газон и завезли чистый грунт. Уборку провели и на поверхности водной глади. Сотрудники городского хозяйства установили сорбирующий материал, который минимизирует попадание вредных веществ далее по руслу реки», — добавил заместитель главы Пушкинского городского округа Максим Прибытков.

Когда все противоаварийные работы завершатся, производительность объекта должна составлять 200%.