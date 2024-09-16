Оборудование и запчасти для авто отправили из Красногорска в зону СВО

Добровольцы из Красногорского городского округа передали гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции. Они собрали оборудование и запасные части для авто, технику, продукты питания и другое.

Волонтеры и Красногорска отправили на фронт генераторы и колеса для машин, рации и маскировочные сети, а также принтеры, ноутбуки, продукты питания и средства гигиены. Вместе с грузом военнослужащим передали и автомобиль.

«Хочу поблагодарить от всей нашей группы „Тыл для своих“ Главу городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова за предоставленный автомобиль и за полное его обеспечение. Груз у нас немаленький, собирали мы его в течение месяца», — рассказала руководитель группы «Тыл для своих» Алена Белибова.

Она также добавила, что одному из красногорских военных подготовили и отправили две бензопилы и два генератора по его просьбе.

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