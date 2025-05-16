Оборудование электроснабжения обновили в поселке Столбовая в Чехове

В муниципальном округе Чехов работники АО «Мособлэнерго» сделали обновление высоковольтного оборудования в распределительном пункте рабочего поселка Столбовая. Он является важным источником электроснабжения для многих объектов, а также для шести многоквартирных домов, где проживает более тысячи человек.

В ходе реализации программы капитального ремонта специалисты компании провели демонтаж восьми высоковольтных ячеек и установили десять новых в распределительном устройстве РУ-10 кВ на трансформаторной подстанции ТП-118. Все это улучшает надежность и качества электроснабжения.

За 2025 в округе планируют модернизировать 5,6 километра кабельных и воздушных линий электропередачи, а также сделать ремонт оборудования 11 подстанций и трех зданий. В охранной зоне линий электропередач будет сделана расчистка территории от растительности.