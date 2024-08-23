Оборудование электросетей капитально отремонтируют в Химках

Ремонт электрооборудования улучшит электроснабжение в округе. Помимо этого, специалисты расчистят трассы воздушных линий от лишней растительности. Так, сотрудники «Мособлэнерго» уже заменили электрооборудование на трансформаторной подстанции № 241.

Работу кабельных линий сети наладят на Вашутинском шоссе, Коммунальном проезде и улицах Пожарского, Союзной, Марии Рубцовой. Модернизацию проводят десятки специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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