Оборудование электросетей капитально отремонтируют в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки объекты электросетевого хозяйства капитально реконструируют. Специалисты обновят свыше 30 единиц электрооборудования.

Ремонт электрооборудования улучшит электроснабжение в округе. Помимо этого, специалисты расчистят трассы воздушных линий от лишней растительности. Так, сотрудники «Мособлэнерго» уже заменили электрооборудование на трансформаторной подстанции № 241.

Работу кабельных линий сети наладят на Вашутинском шоссе, Коммунальном проезде и улицах Пожарского, Союзной, Марии Рубцовой. Модернизацию проводят десятки специалистов.

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