Оборудование для жемчужных ванн установили в перинатальном центре в Видном

В отделении для новорожденных и недоношенных детей в Видновском перинатальном центре появилась инновационная гидромассажная система «Жемчужина». Новое оборудование существенно повысило терапевтическую эффективность занятий по грудничковому плаванию.

Теперь водная реабилитация в учреждении стала более разнообразной.

«Жемчужные ванны — это процедура сочетания воды и воздуха. Малыши плавают в большом количестве пузырьков. Разница температур активизирует кожные рецепторы. Это успокаивает детей и оказывает мягкую стимуляцию», — отметила врач по медицинской реабилитации Ирина Рябых.

Мягкий аэромассаж эффективно снимает мышечное напряжение и способствует нормализации сосудистого тонуса. Окруженные множеством комфортных пузырьков, маленькие пациенты с удовольствием погружаются в воду, что исключает стресс от процедур.

«Используем жемчужные ванны в комплексной программе реабилитации наших пациентов. Хорошо работают в сочетании с другими воздействиями. Количество процедур и время проведения определяет только лечащий доктор», — рассказала врач по медицинской реабилитации Ирина Рябых.

Медицинский персонал отделения ведет масштабную восстановительную работу с детьми, перенесшими различные патологии. Включение этой классической методики в лечебный протокол обеспечивает выраженный клинический результат и ускоряет процесс выздоровления младенцев.