Оборудование для тушения пожаров закупили для МЧС в Реутове

В Реутове представили автоматизированный насосно-рукавный комплекс нового поколения для пожаротушения — первый и единственный в России. Высокотехнологичную технику поставили для спасательной части в муниципалитете.

Комплекс состоит из двух машин по 26 тонн — АНР-1 и АНР-2. Они имеют вездеходное шасси, а внутри — погружные гидравлические насосы. Производительность комплекса — до 200 литров в секунду, при этом воду можно подавать на расстояние до трех километров, а забирать из различных источников, включая необорудованные пирсы, мосты, реки и озера при глубине от 1,5 метра. Управлять комплексом просто: система работает через компьютер или вручную — с помощью рычагов.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части по проведению пожарно-спасательных работ Сергей Худоногов отметил, что техника значительно повысит эффективность работы, ведь она способна работать в условиях любой сложности. Ее уже опробовали при ликвидации последствий наводнения в Орске Оренбургской области.

Специализированная пожарно-спасательная часть в Реутове обеспечивает безопасность не только жителей наукограда. Сотрудники МЧС выезжают в другие регионы, где требуется помощь. Новый комплекс повысить эффективность пожарных расчетов и позволит оперативно реагировать на пожары.