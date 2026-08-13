Оборудование для тяжелобольных пациентов поступило в больницу в Можайске

Можайская больница получила современные мониторы для непрерывного слежения за состоянием больных. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новые мониторы поступили в отделения реанимации, интенсивной терапии и операционные. Оборудование позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели жизнедеятельности: частоту сердечных сокращений, артериальное давление, температуру тела, уровень насыщения крови кислородом и другие параметры.

Благодаря такой технике врачи смогут оперативно реагировать на малейшие изменения состояния пациентов, что особенно важно в критических ситуациях. Непрерывный мониторинг дает возможность своевременно корректировать лечение и предотвращать развитие осложнений.

Записаться на прием можно через регистратуру поликлиники, а также с помощью регионального портала «Здравоохранение Подмосковья», приложения «ЕМИАС» или на официальном сайте.