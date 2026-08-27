Оборудование для стерилизации инструментов получила Можайская больница

Для будущего хирургического корпуса Можайской больницы закупили 13 суховоздушных шкафов-стерилизаторов и один плазменный низкотемпературный стерилизатор. Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области.

Суховоздушные шкафы с принудительной конвекцией предназначены для термической обработки хирургических инструментов и расходных материалов. Плазменный стерилизатор позволит бережно обрабатывать термочувствительное оборудование, которое нельзя подвергать высоким температурам.

Вся техника будет установлена в хирургическом корпусе, который сейчас находится на капитальном ремонте. Его открытие запланировано на первый квартал 2027 года. Современные аппараты обеспечат глубокую и щадящую обработку инструментов, что позволит свести к минимуму риски послеоперационных инфекционных осложнений.

«Я сам хирург с большим стажем, и для меня стерильность — это святое. Новое оборудование дает нам уверенность, что каждый инструмент, попавший к пациенту, будет безупречно чистым. Особенно рад плазменному аппарату, теперь мы сможем обрабатывать термочувствительные инструменты без страха их повредить», — прокомментировал главный врач Можайской больницы Александр Акименко.

Записаться на прием к врачам Можайской больницы можно на портале «Здоровье», по номеру 122 и через бот в МАХ.